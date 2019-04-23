В ЦИК продолжают подсчитывать итоги голосования на выборах президента. Новости

В Центральной избирательной комиссии уже приняли 40 протоколов с мокрыми печатями с итогами голосования во втором туре выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий, и работа продолжается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, сегодня ЦИК успела принять 29 протоколов с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий, еще 11 приняли 22 апреля. «Пока ни одного замечания у нас нет. Протоколы обрабатываются. Сегодня пока ни одну окружную комиссию не направляли на уточнение. В сравнении с первым туром, это намного быстрее и намного точнее», – отметил Радченко.

Замглавы ЦИК пояснил, почему до сих пор не обработаны электронные протоколы и нет 100% данных по ним. «У нас есть несколько уточнений по протоколам из участковых избирательных комиссий. Сейчас окружные избирательные комиссии дорабатывают их. Только с этим связано отсутствие нескольких участков в базе», – сказал он.

Согласно данным ЦИК, на данный момент обработаны 99,98% электронных протоколов голосования во втором туре выборов президента. Лидирует Владимир Зеленский – 73,23% голосов, у Петра Порошенко – 24,45% голосов.

В ЦИК также озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины.

По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский. По Луганской области также лидирует Владимир Зеленский – у него 89,44% голосов избирателей (267 710 чел.), у Петра Порошенко – 8,43% (25 252 чел.).

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