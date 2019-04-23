На Луганщине начальник одного из горотделов ГСЧС избил патрульного . Новости

На Луганщине начальнику одного из горотделов ГСЧС, который нанес телесные повреждения патрульному полицейскому, сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, по факту инцидента, который произошел в конце января этого года открыто уголовное производство и проводится досудебное расследование.

«Наряд патрульной полиции, выполняя служебные обязанности по охране общественного порядка, прибыл на место бытового конфликта с участием сотрудника ГСЧС по адресу в г. Северодонецке. Во время установления обстоятельств конфликта указанный чиновник, находясь в нетрезвом состоянии, напал на правоохранителя, который был в форменной одежде при исполнении служебных обязанностей, и нанес ему телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В настоящее время должностному лицу сообщено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

«Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины нападающему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет», – сообщили в прокуратуре.