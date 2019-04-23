В ЦИК пояснили, что может повлиять на оглашение итогов выборов президента. Новости

В Центральной избирательной комиссии пока не берутся прогнозировать, когда объявят официальные результаты выборов президента Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, повлиять на оглашение итогов голосования могут три основных фактора. «Первый фактор – это, не дай Бог, "что-то", поэтому молчим. Второй фактор – это праздники. Есть третий фактор, пока еще не произошел, но мы должны придерживаться чистоты процедуры: ЦИК после завершения процедуры приема протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти, чтобы убедиться, что нигде нет исков и незавершенных судебных дел», – пояснил Радченко.

«Только после того, как все будет чисто, все процедуры будут завершены, ЦИК установит результаты. Поэтому мы называли ориентировочную дату 30 апреля», – добавил замглавы ЦИК.

Он отметил, что пока судебных исков относительно голосования на выборах президента нет, но они еще могут появиться.

Как сообщалось ранее, в ЦИК уже приняли 40 протоколов с мокрыми печатями с итогами голосования во втором туре выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий, и работа продолжается. На данный момент обработаны 99,98% электронных протоколов голосования во втором туре выборов президента. Лидирует Владимир Зеленский – 73,23% голосов, у Петра Порошенко – 24,45%.

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