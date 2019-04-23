У Зеленского заявили, что не имеют отношения к опросу в соцсети о досрочном роспуске Верховной Рады. Новости

В команде лидирующего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 23 апреля, заявили, что не имеют отношения к странице в Facebook, на которой появился опрос о досрочном роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Нет. Мы не знаем, что это за страница», – сказал изданию руководитель «Зе!Диджитал» Михаил Федоров.

Ранее в Facebook на странице «Владимир Зеленский – слуга народа» появился опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

«Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?», – говорится на странице.

Страница «Владимир Зеленский – слуга народа» была создана 26 декабря 2018 года. На фото обложки указывается, что это «страница поддержки» кандидата.

Напомним, в ЦИК озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины.

Согласно данным ЦИК, на данный момент обработаны 99,98% электронных протоколов голосования во втором туре выборов президента. Лидирует Владимир Зеленский – 73,23% голосов, у Петра Порошенко – 24,45% голосов.

По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский. По Луганской области также лидирует Владимир Зеленский – у него 89,44% голосов избирателей (267 710 чел.), у Петра Порошенко – 8,43% (25 252 чел.).