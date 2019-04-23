В Дружковке под колесами поезда погиб мужчина. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) на железнодорожном пути попал под поезд местный житель. 40-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В субботу, 20 апреля, в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от дежурной железнодорожного вокзала о том, что на железнодорожном пути обнаружено тело погибшего мужчины.

На месте происшествия правоохранители установили, что трагедия произошла на участке пути, который не имеет пассажирского перехода. Под колесами электропоезда погиб местный житель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины.

«Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, с начала года это уже второй случай. В марте при таких же обстоятельствах под колесами электропоезда погиб 54-летний местный житель.