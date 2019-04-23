На Донетчине корью заболели более 640 человек. Новости

В Донецкой области более 640 человек заболели корью по состоянию на 18 апреля. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«По состоянию на 18.04.2019 в области заболели 648 человек – 394 взрослых и 254 ребенка. На прошлой неделе заболели 24 человека (17 взрослых и 7 детей)», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, за аналогичный период прошлого года корью заболели 126 человек: 72 взрослых и 54 ребенка. Всего в 2018 году заболели 517 человек. Из них 300 взрослых и 217 детей.

Отмечается, что за прошедшую неделю привито от кори 1 383 человека, из которых 787 взрослых. Для этого использовано 1 474 дозы вакцины «ПРИОРИКС». По состоянию на 18 апреля, в учреждениях здравоохранения области есть 43 306 доз вакцин, в том числе 16 тыс. доз на областном складе.

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