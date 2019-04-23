В ГФС рассказали, сколько на Луганщине миллионеров. Новости

В Луганской области 16 жителей задекларировали доход за минувший год в сумме более 1 млн грн. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.

«На сегодня 16 граждан задекларировали доход в сумме более 1 млн грн. Налоговые обязательства по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) определен в размере 3 млн 755 тыс. грн, военного сбора – 397 тыс. грн», – говорится в сообщении.

По информации фискальной службы, в течение января-апреля текущего года, по состоянию на 22 апреля, жители Луганщины подали 12 тыс. 746 деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2018 году. Это на 234 декларации больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Жителями области задекларирован общий доход в сумме 347,3 млн грн. «Гражданами самостоятельно определено к уплате в бюджет 18,8 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 4,7 млн грн больше, чем в январе-апреле прошлого года. Сумма военного сбора к уплате составляет 2,3 млн грн, что на 557 тыс. грн или на 32,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года», – отметили в ГФС.

Также, уточняется, что право на налоговую скидку по результатам 2018 года задекларировали 550 человек. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, составляет 985 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за минувший год уже 28 человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен.

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