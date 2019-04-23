В Мариуполе рассказали о трудностях при получении «доступных лекарств» по электронному рецепту. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители могут получить «доступные лекарства» по электронному рецепту. Программа начала работать в новом формате с апреля этого года. Однако, ситуация усложнилась из-за технических недоработок программного продукта и несовершенства законодательства в сфере ценообразования. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, уже с 1 апреля 2019 года правительственная программа «Доступные лекарства» начала работать в новом формате. Теперь основанием для отпуска медпрепаратов является электронный рецепт. По нему можно получить лекарства в любой аптеке Украины, которая имеет договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Врачи первичного звена Мариуполя с апреля начали выписывать электронные рецепты и с 8 апреля был начат отпуск лекарств по этим рецептам в аптеках.

Однако, как сообщили в Департаменте здравоохранения горсовета, реализация программы усложнилась из-за многочисленных технических недоработок программного продукта медицинских информационных систем и несовершенства законодательства в сфере ценообразования на лекарства.

«Определенные неудобства возникают вследствие несовершенного владения современными гаджетами пациентами пожилого возраста. Ситуацию осложняет расхождение цен на один и тоже же препарат у разных производителей и поставщиков, что исключает отпуск этих лекарств на бесплатных условиях. Сегодня время на отпуск лекарств по программе "Доступные лекарства" возросло в разы, что увеличивает очереди в аптеках. Но департамент здравоохранения осуществляет постоянный мониторинг ситуации», – говорится в сообщении.

Поэтому, как подчеркнули в горсовете, представители фармацевтической общественности обратились в Национальную службу здоровья Украины и Министерство здравоохранения Украины с предложениями по изменениям в программном обеспечении НСЗУ, которые учитывают реальную ситуацию.

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