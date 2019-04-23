Донецкая область среди лидеров по подвозу оригиналов протоколов в ЦИК. Новости

В Центральной избирательной комиссии приняли уже несколько оригиналов протоколов с итогами голосования во втором туре выборов президента Украины от окружных комиссий из Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, на первом месте среди уже прибывших в ЦИК комиссий с оригиналами протоколов лидирует Киев, но ни один город-миллионник еще не сдал все протоколы. «В Киеве еще не сдали три округа. Во всех областях по несколько комиссий сдали. Очень хорошо сдает Донецкая область – 6 окружных комиссий на данный момент сдали протоколы. Запорожская – 2, Винницкая – 2, но больше всего – Киев», – сказал Радченко.

Замглавы ЦИК также проинформировал, что сегодня в пути находятся и члены избирательной комиссии из прифронтового Лебединского (Донецкая обл.), где были проблемы с открытием избирательного участка. «Поскольку там, мягко говоря, не много избирателей проголосовало, с этой комиссией проблем не было. Сейчас комиссия этого округа завершила процедуры, она в пути», – сообщил представитель ЦИК.

Как сообщалось ранее, в ЦИК уже приняли 40 протоколов с мокрыми печатями с итогами голосования во втором туре выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий, и работа продолжается. На данный момент обработаны 99,98% электронных протоколов голосования во втором туре выборов президента. Лидирует Владимир Зеленский – 73,23% голосов, у Петра Порошенко – 24,45%.

Напомним, что в Донецкой области 21 апреля по состоянию на 8 часов утра из 1 211 избирательных участков не заработал один – № 140379, пос. Лебединское Волновахского района. В первом туре выборов на этом участке проголосовало всего 4 человека из 192 полученных участком бюллетеней, во втором туре здесь числилось 188 избирателей.

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