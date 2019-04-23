В Волновахском районе аферисты выманили у жителей около 92 тыс. грн. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) за неделю аферисты выманили у местных жителей в общей сложности около 92 тыс. грн. Правоохранители зарегистрировали 11 обращений пострадавших. Открыты уголовные дела. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отметили в полиции, на крючок мошенников попались жители Волновахского, Великоновоселковского, Никольского и Марьинского районов.

Так, два человека пытались совершить интернет-покупки, которые закончились потерей почти 30 тыс. грн. Еще 7 жителей лишились более 50 тыс. грн, сообщив реквизиты банковских карт незнакомцам, которые представились работниками банка.

Еще одной жертвой мошеннической схемы стала женщина, которая перевела на счет аферистов 16 тыс. грн после того, как на ее телефон позвонили неизвестные, представились работниками полиции и сообщили, что у ее внука нашли наркотики и сейчас он находится в отделении полиции.

«Информация обо всех событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)», – сообщили в полиции.

Санкция статьи предполагает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители в очередной раз предупреждают граждан о необходимости соблюдать осторожность, не сообщать личные данные банковских карточек посторонним лицам, не заказывать товары у непроверенных продавцов, а оплачивать только после получения и проверки товара. «Если вам сообщили, что кто-то из близких попал в беду – проверьте информацию, позвоните или свяжитесь любым другим способом со своими близкими», – добавили в полиции.

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