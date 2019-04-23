В Меловском районе родители новорожденных получили «пакеты малыша». Новости

На Луганщине в Меловском районе родители новорожденных получили одноразовую помощь «пакет малыша». Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Меловской районной государственной администрации.

«В Меловском районе стартовал социальный проект по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" – безвозвратной адресной социальной помощи, оказываемой на каждого новорожденного ребенка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в управление социальной защиты населения Миловской райгосадминистрации с 1 марта 2019 года поступило 3 заявления на получение помощи для новорожденных. 19 апреля семьям были выданы все «пакеты малыша». В то же время, родители, чьи малыши появились на свет после 10 апреля этого года, получают бэби-боксы вовремя выписки из роддома.

Также УСЗН Меловской РГА сообщает, что женщины, которые проживают на территории района и у которых родился малыш после 1 марта 2019 года, и которые не получили при выписке из родильного отделения помощь «пакет малыша», могут получить указанную помощь в управлении социальной защиты населения Миловоськои райгосадминистрации.

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