Ситуация в пунктах пропуска днем 23 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 23 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Ботан»: «11:25. Майорск из Украины 10 авто. Людей много»;
- «Ботан»: «11:42. На "нулевом" Майорск машин нет, пеших море в Украину»;
- «Ботан»: «11:52. ДНР Никитовка в Горловку 30 авто».
КПВВ «Марьинка»:
- «Вольдемар»: «10:27. "Каргилл" из Донецка в Украину – от блоков, запускают в 2 ряда»;
- «Администратор»: «11:27. "Каргилл" в Украину от моста, запускали в два ряда. Льготы 3-5 машин. Запускали часто. Пеших около 60 человек. В Донецк больше 50 машин. На "нулевом" в Украину: пеших 150-200, 30 машин. Актуально на 10:30»;
- Дмитрий: «12:17. На "Каргилле" в Украину 55 машин»;
- Ольга: «13:44. В 12:40 на "Каргилле" в Украину было до вторых туалетов (машин 60). Сейчас на посту стоит уже вторая протяжка. В протяжке машин до 20. На "нуле" Украины машин 50».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Анна: «13:51. Еленовка в Волноваху – 80 машин и 10 льготы. В Донецк машин 50 и 30 льготы. Пеших стояло человек 80 в Украину. На "Перлыне" пеших мало, дольше ждали автобуса. Машин нет»;
- «Ingort»: «14:03. Еленовке в Мариуполь очередь заканчивается между 2 и третьим туалетом»;
- «strat»: «14:04. Еленовка в 11 часов была до 3 туалета на выезд, сейчас меньше. Проверяют архимедленно».
КПВВ «Гнутово»:
- Александр: «11:27. Гнутово в Украину: до камышей»;
- «Маркиз»: «11:33. Гнутово. В Украину пусто, обратно – 10 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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