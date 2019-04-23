Ситуация в пунктах пропуска днем 23 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Ботан»: «11:25. Майорск из Украины 10 авто. Людей много»;

«Ботан»: «11:42. На "нулевом" Майорск машин нет, пеших море в Украину»;

«Ботан»: «11:52. ДНР Никитовка в Горловку 30 авто».

КПВВ «Марьинка»:

«Вольдемар»: «10:27. "Каргилл" из Донецка в Украину – от блоков, запускают в 2 ряда»;

«Администратор»: «11:27. "Каргилл" в Украину от моста, запускали в два ряда. Льготы 3-5 машин. Запускали часто. Пеших около 60 человек. В Донецк больше 50 машин. На "нулевом" в Украину: пеших 150-200, 30 машин. Актуально на 10:30»;

Дмитрий: «12:17. На "Каргилле" в Украину 55 машин»;

Ольга: «13:44. В 12:40 на "Каргилле" в Украину было до вторых туалетов (машин 60). Сейчас на посту стоит уже вторая протяжка. В протяжке машин до 20. На "нуле" Украины машин 50».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «13:51. Еленовка в Волноваху – 80 машин и 10 льготы. В Донецк машин 50 и 30 льготы. Пеших стояло человек 80 в Украину. На "Перлыне" пеших мало, дольше ждали автобуса. Машин нет»;

«Ingort»: «14:03. Еленовке в Мариуполь очередь заканчивается между 2 и третьим туалетом»;

«strat»: «14:04. Еленовка в 11 часов была до 3 туалета на выезд, сейчас меньше. Проверяют архимедленно».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «11:27. Гнутово в Украину: до камышей»;

«Маркиз»: «11:33. Гнутово. В Украину пусто, обратно – 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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