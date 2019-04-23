На Донетчине создано 28 инклюзивных ресурсных центров. Новости

В Донецкой области создано 28 инклюзивных ресурсных центров. Об этом сегодня, 23 апреля, на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Александр Куць.

По его словам, на сегодняшний день уже работает 27 из них, еще один, расположенный в Мариуполе, откроется в течение года. Кроме того, в 101 дошкольном учреждении функционируют специальные и инклюзивные группы, а также 169 классов в 75 общеобразовательных школах.

«В 2018 году для Донетчины на это направление из государственного бюджета было выделено городам, районам и ОТГ 17 млн ​​678 тыс. грн; в 2019-м – 19 млн 691 тыс. грн (на проведение коррекционно-развивающих занятий, приобретение спецсредств коррекции, оснащение кабинетов ИРЦ и т. д.)», – написал губернатор области.

Он отметил, что для методического сопровождения развития сети инклюзивного образования в регионе создан специальный Ресурсный центр на базе Донецкого областного института последипломного педагогического образования.

Читайте также: