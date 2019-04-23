Был дома один: В Славянске 11-летний мальчик совершил самоубийство. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские расследуют факт самоубийства 11-летнего мальчика. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, о смерти ребенка в полицию сообщили медицинские работники, которых 49-летняя мать вызвала на помощь сыну. «К сожалению, врачи были бессильны. По предварительным данным, происшествие произошло, когда мальчик был дома один», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют, что подтолкнуло школьника к самоубийству. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой «Самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что семья является благополучной, на учете в полиции не состоит. Накануне самоубийства у ребенка не было конфликтов в семье и со сверстниками.

«Правоохранители снова обращаются к родителям: будьте ближе к своим детям, интересуйтесь, где они находятся, с кем общаются, как проводят свое время. Обращайте внимание, в каком состоянии приходят домой ваши дети. Контроль со стороны взрослых поможет избежать необдуманных поступков», – подытожили в полиции.

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