Средняя пенсия в Украине: Донетчина и Луганщина – в лидерах по росту выплаты (Таблица). Новости

В Донецкой и Луганской областях пенсия превышает среднюю по стране, при этом в этих областях в I квартале 2019 года произошел самый большой рост средней пенсии по Украине. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как изменились средние пенсии в регионах за I квартал 2019 года и в каких областях самая высокая и самая низкая средняя пенсия. «На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2 899 грн, тогда как на начало января – 2 646 грн. За квартал размер средней пенсии по стране вырос на 253 грн, или 9,6%», – написал Дорошенко.

Только в 7 регионах пенсия превышает среднюю по стране в 2 899 грн, а именно:

Киеве – 4 059 грн;

Донецкой области – 3 866 грн ;

; Луганской области – 3 566 грн ;

; Днепропетровской области – 3 337 грн;

Запорожье – 3 103 грн;

Харьковской области – 2 942 грн;

Киевской области – 2 935 грн.

Отмечается, что во всех остальных областях она ниже средней.

По словам эксперта, на основании анализа данных Пенсионного фонда Украины за первые 3 месяца, наибольший рост средней пенсии отмечен в Донецкой и Луганской областях – на 12,4%, Днепропетровской – на 11,2%, Запорожской – на 10,5% и Киеве – на 10 4%. Во всех остальных регионах средний размер пенсии вырос от 7,5% до 9,9%. «Тенденция же последних лет была в том, что разница между промышленными и аграрными регионами, востоком и западом, уменьшалась», – отметил эксперт.

Дорошенко напомнил, что за прошлый 2018 год больше всего средняя пенсия выросла в Киеве – на 10,3%. А наименьшими темпами в Запорожье – на 4,5%, Днепропетровской – на 5,1%, Донецкой – на 5,2%, Харьковской – на 5,8% и Луганской областях – на 6,2%.

Фото: Facebook / Алексей Дорошенко

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Напомним, ранее эксперты Национального совета экономического развития анализировали рост пенсий в 2019 году по каждой категории. Как оказалось, наибольший рост произошел в пожизненном содержании судей – на 54,4%, а для большинства пенсионеров повышение составило 11,1%. Так, средний размер пенсии по возрасту достиг отметки 2 943 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине на каждого пенсионера приходится 1,4 работающих граждан.

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