Как в Украине выросли цены на лекарства с начала года. Новости

В Украине цена на лекарства с начала года выросла меньше, чем стоимость одежды или услуг ЖКХ. В целом набор лекарственных средств в стране за I квартал 2019 года подорожал на 1,8%, с 201,6 грн до 205,3 грн. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«С начала 2018 года появилась открытая статистика по стоимости отечественных и импортных лекарств. Ассоциация поставщиков торговых сетей проанализировала, насколько подорожали лекарства за I квартал 2019 года», – написал он.

Так, эксперт привел следующие данные:

Жаропонижающие и обезболивающие импортные препараты, 1 пакетик. Покупаем на 8,3% дороже. В декабре 2018 года они стоили 14,4 грн, а в марте 2019 года – 15,6 грн. Жаропонижающие и обезболивающие отечественные препараты, 10 таблеток. Платим на 3,8% больше. В декабре 2018 года они обходились в 7,8 грн, а в марте 2019 года – в 8,1 грн. Антибиотики отечественные, 10 таблеток или капсул. Стоимость выросла на 2,5%. Декабрь 2018 года – 16,2 грн, март 2019 года – 16,6 грн. Сосудорасширяющие средства импортные, 10 таблеток или капсул. Покупаем на 1,7% дороже. На конец декабря прошлого года – 47,9 грн, март этого года – 48,7 грн. Антибиотики импортные, 10 таблеток или капсул. Обходится на 1% дороже. В декабре 2018 года – 104,9 грн, в марте 2019 года – 105,9 грн. Сосудорасширяющие средства отечественные, 10 таблеток или капсул. Цена выросла на 1%. Начало года – 10,3 грн, в марте 2019 года – 10,4 грн.

Эксперт отмечает, что по данным Госстата за первые 3 месяца текущего года расходы на здравоохранение выросли на 1,9%. Фармацевтическая продукция и медицинские товары добавили 1,5%, а амбулаторные услуги – 3,7%. «Для сравнения, продукты питания и безалкогольные напитки, а также услуги ЖКХ, за I квартал подорожали на 3,4%, одежду и обувь – на 2,5%. Инфляция с начала года составила 2,4%, то есть, подорожание лекарств происходило меньшими темпами, чем рост стоимости других товаров и услуг в стране», – сообщил Дорошенко.

При этом эксперт отметил, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года минимальная зарплата выросла на 12%, а средняя упала на 11%. Пенсия военнослужащих выросла за первые 3 месяца этого года на 0,5%, а пенсия по возрасту – на 11%.