Экс-главу Госслужбы по делам участников АТО подозревают в разворовывании 22 млн грн. Новости

Бывшему руководителю Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО сообщено о подозрении в содействии разворовыванию 22 млн грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным ведомства, ему сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«В 2015 году Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО. Руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств, предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг», – говорится в сообщении ГБР.

В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг.

По данным следствия, экс-глава Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, проявляя служебную халатность, не проверил достоверность сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

«Экс-руководитель ведомства длительное время не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом. Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных», – заявили в ГБР.

Сегодня следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, совместно с сотрудниками СБУ проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.