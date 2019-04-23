В Краматорске стартовал ремонт дорог: Что планируют сделать. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) начаты ремонты дорог. Выполнить ремонтные работы планируется почти на 30 городских дорогах. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«С наступлением благоприятных погодных условий и началом работы асфальтобетонных заводов в Краматорске начали текущие ремонты проезжих частей. В целом, во втором квартале этого года ремонтные работы должны выполнить почти на 30 городских дорогах», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, уже в конце весны – начале лета ожидается старт капитальных ремонтов дорожного покрытия на ул. Юбилейной (от ул. Дворцовой до ул. Остапа Вишни) и ул. Школьной (от ул. Старогородской до выезда из города). Капитальный ремонт ул. Школьной также предусматривает капитальный ремонт тротуара вдоль указанной улицы. Капитальные ремонты будут выполняться за счет средств государственного бюджета при 10% софинансировании из бюджета города.

Также на этой неделе были начаты работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Сейчас в работе у подрядной организации находятся 10 центральных улиц, где наносятся, прежде всего, осевые линии и пешеходные переходы. Отмечается, что разметку дорожного покрытия будут делать постепенно, двигаясь от центра города к окраинам.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте.

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