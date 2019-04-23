Раскаяние не помогло: На Луганщине осужден информатор «ЛНР» . Новости

На Луганщине один из информаторов «ЛНР» осужден к 4 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, осужден житель г. Кременная (Луганская обл.). «На протяжении 2017-2018 годов на подконтрольной украинской власти территории Луганщины действовала сеть информаторов "ЛНР", которые собирали и передавали боевикам сведения о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов, задействованных в районе проведения АТО и ООС», – говорится в сообщении.

«Разглашение указанных сведений могло нанести ущерб обороноспособности государства. Деятельность информаторов из оккупированной территории координировал участник незаконного вооруженного формирования "народная милиция" террористической организации "ЛНР" оккупационной администрации РФ. В дальнейшем террорист передавал полученную информацию своему куратору – гражданину РФ», – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в ходе проведения обысков по месту жительства сторонников «ЛНР» были изъяты электронные устройства, с помощью которых осуществлялась передача информации. Во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершении уголовного преступления, а также способствовал органам досудебного расследования в раскрытии деятельности других сторонников «ЛНР».

«Благодаря принципиальной позиции государственного обвинителя приговором Лисичанского городского суда Луганской области мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы», – заявили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что, кроме этого на рассмотрении в суде находятся уголовные производства в отношении еще двух фигурантов по уголовному делу – жительниц г. Лисичанск и г. Рубежное Луганской области.

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