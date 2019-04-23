Гройсман назвал условия сотрудничества с Зеленским. Новости

Премьер-министр Владимир Гройсман готов работать с Владимиром Зеленским, лидирующим по итогам второго тура выборов президента, если не будет идеологических разногласий. Об этом он сказал журналистам в ходе проверки хода строительных работ трассы М-06 «Киев – Одесса», пишет «Укринформ».

Он рассчитывает, что и президент, и правительство будут работать сообща и не вставлять друг другу палки в колеса.

«Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой – президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Цель в том, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом. И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы», – сказал Гройсман.