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Сгорел дотла: В Донецкой области воспламенился автобус (Фото). Новости

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Сгорел дотла: В Донецкой области воспламенился автобус (Фото)

23.04.19 16:37dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook/ГСЧС в Донецкой обл.

В поселке Новоэкономическое (Покровский район, Донецкй обл.) сгорел автобус, который перегоняли к месту ремонта. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

«Сегодня, 23 апреля, в 12:25 в ГПСЧ-52 поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на выезде из с. Новоэкономичное. Автобус перегоняли к месту ремонта, в это время произошло возгорание в моторном отсеке. Транспортное средство в результате пожара уничтожено полностью, к счастью, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар ликвидирован в 13:00, на тушение привлекались спасатели ГПСЧ-52 в количестве 4 человека на одной автоцистерне.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

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