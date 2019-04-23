Сгорел дотла: В Донецкой области воспламенился автобус (Фото). Новости

В поселке Новоэкономическое (Покровский район, Донецкй обл.) сгорел автобус, который перегоняли к месту ремонта. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

«Сегодня, 23 апреля, в 12:25 в ГПСЧ-52 поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на выезде из с. Новоэкономичное. Автобус перегоняли к месту ремонта, в это время произошло возгорание в моторном отсеке. Транспортное средство в результате пожара уничтожено полностью, к счастью, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар ликвидирован в 13:00, на тушение привлекались спасатели ГПСЧ-52 в количестве 4 человека на одной автоцистерне.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.