Новая украинская школа: Как изменилась образовательная среда Донетчины (Инфографика). Новости

Образование Донецкой области постепенно перезагружается в контексте реформ. Вырабатывается новая модель образовательной системы – с управлением на основе децентрализации, новым содержанием обучения и воспитания, применением лучших международных практик.

О том, как за последние 3 года изменилась образовательная среда Донецкой области, смотрите на инфографике:

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Напомним, в Донецкой области в 2018 году на подготовку тренеров, педагогов, повышение квалификации учителей по концепции «Новая украинская школа» (НУШ) было использовано 13 млн 126 тыс. грн. По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, базовыми выводами о первом годе работы НУШ, стало то, что дети больше хотят ходить в школу, имеют более развитые коммуникативные навыки, но учителя больше устают.

Как сообщалось ранее, в Украине выделили 1,5 млрд грн новой субвенции местным бюджетам на улучшение качества образования.

Источник: АКМЦ

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