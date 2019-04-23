Застрелил и бросил в реку: На Донетчине пенсионера задержали за убийство вора. Новости

В Константиновском районе (Донецкая обл.) правоохранители задержали злоумышленника, который застрелил мужчину и бросил тело в реку. Открыто уголовное дело. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации полиции, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в водоеме села Клебан-Бык три дня назад, 20 апреля. Для того, чтобы разоблачить злоумышленника сыщики опросили всех жителей села, а это около 400 человек.

«Труп в реке нашли жители села и сообщили в Константиновское отделение полиции. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения», – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, погибшим оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за кражу. С помощью водолазов полицейские обследовали дно и побережье, но следов, которые могли бы привести к убийце, обнаружено не было.

В течение трех дней криминальная полиция региона и Константиновки работала над раскрытием тяжкого преступления. Сыщики опросили жителей близлежащих населенных пунктов. В результате, сегодня, 23 апреля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 64-летний пенсионер.

Выяснилось, что несколько недель назад между мужчинами возник конфликт, из-за того, что потерпевший пытался украсть имущество пенсионера. Владелец жилья схватил ружье и застрелил гостя. Затем на мотоцикле вывез тело к водоему и сбросил в воду, чтобы скрыть следы преступления.

Полиция изъяла у пенсионера незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас продолжается расследование.