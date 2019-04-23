Фонд Рината Ахметова объявил о старте нового сезона проекта «Мирное лето – детям Донбасса». Новости

Исцелить раненые детские души. Такова цель проекта Фонда Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса», новый сезон которого стартует 1 июня. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

О том, как появился проект, почему он важен для настоящего и будущего детей Донбасса, сколько ребят отправятся на отдых в этом году и о многом другом на брифинге рассказали представители Фонда.

Проект «Мирное лето – детям Донбасса» был создан в 2015 году, когда стало ясно, какой огромный стресс переживают дети, которые хотя бы несколько дней находились бок о бок с вооруженными действиями. Психологи Фонда Рината Ахметова пришли к однозначному выводу: если не освободить ребят от оков переживаний, в будущем все аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. Поэтому была разработана программа психологической реабилитации, которая и легла в основу проекта «Мирное лето – детям Донбасса». За время существования проекта свыше 4 тысяч школьников, живущих по обе стороны линии соприкосновения, смогли отдохнуть и оздоровиться. Летом 2019 года такую возможность получат еще 500 детей.

В проекте принимают участие ребята 8–14 лет, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также дети-переселенцы. Большинство участников из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа, дети из социально уязвимых категорий семей. Для них помощь Рината Ахметова – единственная возможность оздоровиться и пройти реабилитацию во время летних каникул.

Проект «Мирное лето – детям Донбасса» предусматривает:

психологическую реабилитацию и полноценный летний отдых для детей, которые не понаслышке знают, что такое боевые действия;

работу с детьми профессиональных психологов, которые при помощи подвижных игр и арт-терапии помогают ребятам снизить тревожность, повысить уверенность в себе, развить фантазию и воображение, избавиться от страхов, освоить техники самопомощи;

обучение детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

«В нынешнем сезоне дети будут проходить курсы психологической реабилитации и оздоровления в лагере "Перлина Донеччини" в Святогорске. Проект стартует 1 июня, а завершится 10 июля. Планируется три смены по 14 дней. На территории лагеря есть футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, зал для игры в пинг-понг, кружки по интересам. Так что возможностей для активного отдыха будет множество. Заявки на участие в проекте "Мирное лето – детям Донбасса" принимаются по телефону горячей линии 0 800 509 001. Операторы дадут подробную информацию о том, какие документы нужно предоставить, чтобы получить путевки», – рассказал Андрей Хворостянко, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

«Для нас это огромная радость. Без преувеличения, проект – самый любимый в Фонде. Он уникален и таких в Украине больше нет. Из года в год "Мирное лето - детям Донбасса" приносит позитивные и очень хорошие результаты. Понимание, что такой проект нужен появилось в первый год вооруженного конфликта на Донбассе. Когда приближалось лето 2015-го, стало ясно, что проблема пострадавших детей шире, чем о ней говорят. У детей ранения. У детей страх. У детей стресс. Бомбежки, плач, смерти, опять бомбежки. Даже взрослым это невыносимо, что ж про детскую психику говорить… У детей-переселенцев также есть психологические травмы. Большинство из них застали выстрелы, а затем на страх наслоилась проблема адаптации на новом месте. Новый город, школа, люди. Многие заболевали: организм бастовал, отказываясь адаптироваться. Как можно было им помочь? Штаб, по поручению Рината Ахметова, запустил проект "Мирное лето – детям Донбасса". Чтобы подарить кусочек мирного лета. Чтобы подзарядить внутренние батарейки. Чтобы найти друзей, у которых схожие жизненные обстоятельства, а все трудности легче переживать вместе. Чтобы получить помощь психолога, да просто, чтобы вдоволь набегаться по берегу моря», – сказала Татьяна Кухоцкая, директор проектов Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, одним из новшеств этого сезона проекта станет то, что дети получат возможность раскрыть свои таланты. А помогут им в этом известные люди – Амбассадоры Фонда.

«В этом году в рамках проекта предусмотрены мотивационные встречи в виде мастер-классов и обучений. Известные и успешные люди покажут детям, что мечты сбываются. Программа будет очень насыщенной», – добавила Татьяна Кухоцкая.