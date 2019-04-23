В прифронтовой Марьинке предоставляют соцуслуги по модели «Прозрачный офис» (Фото). Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) в апреле в управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) официально завершено внедрение проекта предоставления социальных услуг по модели «Прозрачный офис». Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Марьинской районной госадминистрации.

Изменения, которые произошли в УТСЗН, стали возможными благодаря грантовой поддержке. В целом донорская помощь УТСЗН составила более 5 млн грн.

Так, техническая поддержка позволила работникам управления пройти тренинги по оказанию клиентоориентированных сервисов, изменить в соответствии со стандартами обустройство зоны ожидания и фронт-офиса. Перейти на обслуживание граждан через систему «Электронной очереди» и приступить к созданию электронного архива.

Кроме того, было внедрено программное обеспечение, которое позволяет максимально сократить необходимость заполнения бумаг со стороны клиентов управления, и упростить систему сбора информации для пакета начисления жилищных субсидий.

По словам руководителя управления Наталии Бондаренко, здесь улучшили качество предоставления социальных услуг и увеличили уровень удовлетворения работой управления со стороны посетителей. Стандартизация рабочих процессов повысила качество предоставления услуг отделом приема граждан. Новые возможности по оцифровке архивных документов позволяют создать цифровой архив, и сократить путь верификации данных при повторном обращении со стороны граждан. Вместе с тем, как отмечается, уменьшен объем работ с бумажными носителями. При приеме документов для назначения жилищных субсидий время сокращено с 20 до 10 минут.

По данным Бондаренко, в этом УТСЗН состоит на учете почти 54 тыс. получателей различных видов пособий.