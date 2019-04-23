На Луганщине девочка застряла в конструкции качелей . Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) на детской площадке девочка застряла в конструкции качелей. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Так, происшествие произошло вчера, 22 апреля. «В 15:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на детской площадке, расположенной во дворе жилых многоэтажек по ул. им. В. Сосюры в городе Лисичанске, маленькая девочка застряла в металлической конструкции качелей», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области освободили ножку ребенка из конструкции.

Отмечается, что в дальнейшей медицинской помощи ребенок не нуждался.