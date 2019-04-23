На Луганщине спасатели получили учебный пункт (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) открылся учебный пункт Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«С момента передислокации Главного управления в г. Северодонецк в 2014 году возникла проблема с обучением пожарных–спасателей, ведь личный состав был вынужден учиться в других областях Украины», – говорится в сообщении.

Так, в учебном пункте аварийно-спасательного отряда специального назначения будут учить по профессиям «Машинист насосных установок пожарно-спасательного транспортного средства», «Пожарный–спасатель», «Радиотелефонист».

Как отметил на открытии заместитель председателя ЛугОВГА Юрий Клименко, учебный центр будет способствовать более эффективному реагированию на вызовы, которые «ставит перед Луганщиной российская военная агрессия». «Защита гражданского населения от чрезвычайных ситуаций – приоритет работы органов государственной власти. В 2016-2018 годах из областного бюджета было выделено почти 20,6 млн грн. Эти средства были направлены на приобретение специализированного оборудования, которое сейчас эффективно используется для разминирования местности и ликвидации других чрезвычайных ситуаций», – сказал он.

По информации пресс-службы, в ближайших планах учебного пункта – проведение аттестации учебного заведения для получения свидетельства государственного образца, продолжение ремонта здания, расширение лицензии.