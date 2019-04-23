Прямого вмешательства России в день выборов не замечено, – лидер наблюдателей ОБСЕ. Новости

Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине. Об этом сказал лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, который также является президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Грузия) Георгий Церетели, пишет « Радио Свобода ».

«Мы не заметили четких доказательств вмешательства, таких, как препятствование избирательному процессу или кибербезопасности. Но сегодня вмешиваться очень легко c помощью пропаганды, легко через социальные сети. Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не видели таких доказательств», – сказал лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

Ранее сообщалось, что, как заявила глава делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнетт, свободные выборы становятся нормой в Украине, где демократия стала более стабильной.

Ранее также сообщалось, что в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами о предварительных выводах и результатах второго тура выборов президента Украины, опубликованном сегодня, 22 апреля, пресс-службой ОБСЕ сообщается, что для переселенцев повторная смена места голосования перед вторым туром выборов президента Украины была ненужным бременем.

Напомним, по мнению экспертов, накануне парламентских выборов и на будущее Верховной Раде Украины необходимо усовершенствовать избирательное законодательство.

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