Прямого вмешательства России в день выборов не замечено, – лидер наблюдателей ОБСЕ. Новости

Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине. Об этом сказал лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, который также является президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Грузия) Георгий Церетели, пишет «Радио Свобода».
«Мы не заметили четких доказательств вмешательства, таких, как препятствование избирательному процессу или кибербезопасности. Но сегодня вмешиваться очень легко c помощью пропаганды, легко через социальные сети. Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не видели таких доказательств», – сказал лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.
Ранее сообщалось, что, как заявила глава делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнетт, свободные выборы становятся нормой в Украине, где демократия стала более стабильной.
Ранее также сообщалось, что в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами о предварительных выводах и результатах второго тура выборов президента Украины, опубликованном сегодня, 22 апреля, пресс-службой ОБСЕ сообщается, что для переселенцев повторная смена места голосования перед вторым туром выборов президента Украины была ненужным бременем.
Напомним, по мнению экспертов, накануне парламентских выборов и на будущее Верховной Раде Украины необходимо усовершенствовать избирательное законодательство.
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