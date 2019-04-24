В Краматорске будут судить горе-водителя за предложение взятки полицейскому. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) будут судить 34-летнего местного жителя, который предложил взятку патрульному полицейскому, чтобы избежать ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Так, по данным прокуратуры, 25 марта, житель Краматорска, управляя автомобилем «Audi A6» в нетрезвом состоянии, приехал на территорию автогаражного кооператива и не справившись с управлением, врезался в бетонный блок.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и заметив у виновника ДТП признаки опьянения, предложили ему пройти алко-тест. Чтобы избежать ответственности за правонарушения, водитель предложил одному из полицейских взятку в 200 долл. за несоставление административных протоколов. О чем патрульные немедленно сообщили следственно-оперативной группе.
В настоящее время расследование завершено.
Краматорской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.
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