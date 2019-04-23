«Карта добрых дел»: Как принять участие в конкурсе и получить приз. Новости

19 апреля в Украине стартовал конкурс «Карта добрых дел». Этот проект Фонда Рината Ахметова призван показать людям, как просто делать добро, сообщает пресс-служба Фонда.

Что можно считать добрым делом? Это любые поступки, после которых наш мир становится светлее, они дарят радость и счастье другим, заставляют людей улыбаться.

Делать что-то хорошее очень просто и главное приятно: накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице… Ведь если каждый человек сделает что-то хорошее для другого просто так, мир станет ярче, а люди счастливее и добрее.

В этом убеждены дети – бывшие воспитанники интернатных учреждений, которые обрели счастье в семье. Именно их представления о хороших поступках стали основой для создания «Карты добрых дел». Это и увлекательная игра для детей, и модный челлендж для подростков, и эстафета добра для взрослых.

Дети из детских домов лучше остальных могут ощутить ценность добрых дел. Им пришлось пройти через много испытаний, они понимают, как это важно – чувствовать заботу и милосердие. Поэтому Фонд обратился к воспитанникам детских домов семейного типа, чтобы узнать их мнение о том, какое оно – добро в повседневной жизни. Ребята составили целый список хороших поступков, которые может совершать каждый человек. Так родилась «Карта добрых дел» – путеводитель в мир милосердия. Теперь каждый может найти свой путь к добру.

«Фонд Рината Ахметова ежедневно делает добрые дела и спасает человеческие жизни. И сегодня мы предлагаем всем желающим включиться в эту эстафету хороших поступков», – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

Стать участником конкурса может любой, кто сделает три добрых дела и разместит их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

Для этого нужно:

Подписаться на страницу Фонда в Facebook или Instagram и поделиться публикацией о запуске конкурса.

Сделать три добрых дела и разместить их фотографии или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

Все, кто выполнит условия конкурса, получат скретч-версию «Карты добрых дел».

Итоги конкурса будут подведены 19 июня.