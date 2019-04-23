«Дедушка, ты вернулся домой»: В Славянске передали останки бойца, погибшего во Второй мировой войне (Фото). Новости

Сегодня, 23 апреля, в Славянске (Донецкая обл.) состоялась церемония передачи российской стороне останков бойца, погибшего во время Второй мировой войны в боях за освобождение Славянска и района.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», останки солдата были найдены в 2018 году в ходе работ поисковиками Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» на высоте 199,5 в 2,5 км на полдень от села Богородичное.

«В кармане были обнаружены документы. Которые были упакованы и переданы в Киев в экспертный центр и в конце 2018 года пришли первые данные экспертизы с его фамилией – Яков Никитович Калугин. Для нас было большим шоком, потому что мы не надеялись, что из этих документов можно было хоть что-то узнать. Он числился в одной из дивизий, которая освобождала Славянск и район», – рассказал представитель миссии «Черный тюльпан», руководитель поисковой организации «Плацдарм» Алексей Юков.

Как выяснили поисковики, Яков Калугин родился в 1901 году в Свердловской области Российской Федерации. В Красную армию был призван в 1942 году в Свердловской области и с 1943 года проходил службу в 117-м гвардейском стрелковом полку 39 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии в звании – гвардии красноармеец, на должности – стрелок. В то время бойцы удерживали высоту 199,5 и выполняли задание не допустить прорыв танков противника на ключевую высоту и к переправе в селе Богородичное.

Красноармеец погиб 6 августа 1943 года в районе села Богородичное Сталинской области (сейчас Донецкая область) в результате попадания мины в окоп.

После установления личности бойца удалось разыскать его родственников.

«Наш поисковый отряд работает уже давно, мы обнаружили и перезахоронили больше 2,5 тысяч солдат и офицеров Красной армии. К сожалению, из них были установлены имена лишь около 150 погибших. Чем больше мы вернем имен, тем дальше от нас будет эта ужасная война. У сегодняшнего солдата теперь есть имя – его зовут Яков, и пусть это имя вернется домой и пусть близкие, которые его ждали, наконец-то подойдут к его могиле и скажут: "Дедушка, ты вернулся домой, здравствуй". Сын его, к сожалению, не дожил до этого времени», – отметил Юков.

Принимал останки бойца и доставит их родственникам представитель Российской Федерации, координатор по связям со странами СНГ и Балтии Ленинградского областного отделения общероссийского движения «Поисковое движение России», координатор проекта «Дорога домой» Андрей Лященко. «К нам обратились наши коллеги из города Славянска, что во время поисковых работ были найдены останки красноармейца, и по находящимся у него документам было установлено его имя. Во время совместных работ (потому что в поисках родственников участвует масса людей по обе стороны границы) было выяснено, где проживают внучки солдата. Они и обратились в нашу организацию с просьбой помочь доставить останки в Магнитогорск», – сказал он.

«Кулагина ждут внучки правнуки. Одни из них живут в Ленинградской области, другие – в Магнитогорске на его родине, сейчас это Челябинская область. На семейном совете было принято решение захоронить его возле могилы сына. Сегодня он уже пересечет границу и буквально в ближайшее время будет доставлен домой», – дополнил координатор проекта «Дорога домой».

Лященко акцентировал, что между поисковиками не существует «ни каких либо границ, либо препятствий». «Как сказал один из старейших поисковиков, мы все – запоздалая похоронная команда Красной армии. И здесь, на Донецкой земле, и на Ленинградской земле, и под Ригой, и в странах теперь уже европейских, где воевала Красная армия, сотни неравнодушных людей каждый год возвращают из небытия имена», – констатировал он.

Лященко также сообщил, что в эту поездку их организация привезла в Житомирскую область одного солдата, найденного под российским Калининградом, «а забираем троих бойцов, найденных в Украине».

«Такая работа нами проводится с 2007 года без каких-либо перерывов. Уже более 100 солдат пересекли границу туда-обратно и нашли упокоение на своей родной земле. За эти годы достаточно четко отработана система документов, мы руководствуемся одними и теми же международными договоренностями», – резюмировал Андрей Лященко.

Как сообщалось ранее, 19 ноября 2018 года украинские поисковики также передали останки командира стрелковой роты, уроженца РСФСР, который погиб в селе Богородичное под Славянском.

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