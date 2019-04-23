В Мариуполе начинается новая эпоха развития транспорта, – Бойченко. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) развивают муниципальный транспорт. К концу года муниципальный парк ожидает транспортное пополнение: на линии города встанут 64 новых автобусов и 72 троллейбуса. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Кроме того, в городе реконструируют троллейбусное депо №4. Сегодня Мариупольский городской голова Вадим Бойченко ознакомился с проектом. Мэр ознакомился с состоянием корпусов Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления. На территории депо ремонт не осуществлялся с момента его постройки – около 50 лет. В помещениях отсутствует отопление и протекает кровля. Главное – отсутствуют современные системы контроля технического состояния транспортных средств.

Отмечается, что реализация проекта по реконструкции депо и закупке современного транспорта стали возможными при поддержке международных партнеров. Международная финансовая корпорация IFС совместно с Европейским банком реконструкции и развития выделили 33 млн евро на реформацию транспортной системы Мариуполя.

По словам Бойченко, была проделана титаническая работа, чтобы возможная помощь от международных фондов для Мариуполя стала реальностью. «Мы должны были сделать три вещи. Первое, показать, что в Мариуполе безопасно. И сегодня мы входим в пятерку самых безопасных городов Украины. Второе – это структурировать управленческую систему. И сегодня мы на первых местах в рейтингах прозрачности. Третье – создать Стратегию развития города. Сегодня вы видите ее в действии. И вот теперь, Мариуполь получил финансовый ресурс на реализацию амбициозного проекта. В Мариуполе начинается новая эпоха развития транспорта», – заявил Бойченко.

По словам заместителя городского головы Сергея Захарова, на реконструкцию планируют направить порядка 180 млн грн. Дизайн-проект разработан в скандинавском стиле и отвечает бренду Мариуполя.

По данным пресс-службы, на предприятии сегодня работают около 1,5 тысяч человек. По завершению проекта будет создано 500 дополнительных рабочих мест. Сотрудникам обеспечат комфортные условия работы. Также корпуса будут оснащены современнейшими системами контроля на участке допуска транспортного средства и водителя на линию.

Ранее сообщалось, что Международная финансовая корпорация (IFC / МФК) подписала кредитное соглашение о предоставлении финансирования в размере 12,5 млн евро для улучшения транспортной инфраструктуры Мариуполя, в частности, автобусного сообщения.

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