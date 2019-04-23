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Первый средний разведывательный корабль для ВМС ВС Украины спущен на воду (Фото). Новости

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Первый средний разведывательный корабль для ВМС ВС Украины спущен на воду (Фото)

23.04.19 17:33dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

На Киевском судостроительном предприятии ОАО «Завод "Кузница на Рыбацком"» состоялся торжественный спуск первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по заказу оборонного ведомства. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны.

Спуск корабля является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года для нужд ВМС ВС Украины с целью укрепления морских границ нашего государства. «За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналога которому нет в Украине – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузница на Рыбацком". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав», – отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

По флотской традиции, во время спуска корабля на воду, о борт корабля была разбита бутылка шампанского. Крестной матерью боевой единицы ВМС стала директор благотворительного фонда Морского транспорта Антонина Шкамерда. Представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают укреплять обороноспособность армии и начнут строительство ракетного катера для Военно-морских сил.

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