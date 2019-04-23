Первый средний разведывательный корабль для ВМС ВС Украины спущен на воду (Фото). Новости

На Киевском судостроительном предприятии ОАО «Завод "Кузница на Рыбацком"» состоялся торжественный спуск первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по заказу оборонного ведомства. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны.

Спуск корабля является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года для нужд ВМС ВС Украины с целью укрепления морских границ нашего государства. «За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналога которому нет в Украине – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузница на Рыбацком". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав», – отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

По флотской традиции, во время спуска корабля на воду, о борт корабля была разбита бутылка шампанского. Крестной матерью боевой единицы ВМС стала директор благотворительного фонда Морского транспорта Антонина Шкамерда. Представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают укреплять обороноспособность армии и начнут строительство ракетного катера для Военно-морских сил.

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