В Великобритании пройдет выставка художественных работ воинов АТО и ООС. Общество

Выставка художественных работ воинов, которые вернулись с передовой на Донбассе, будет представлена в Великобритании. Сейчас экспозиция «Дорогами войны» демонстрируется в Ровно. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Ровненской областной государственной администрации.

Как уточняется, выставка включает около 100 различных экспонатов – от нарисованных картин до художественной росписи ящиков из-под снарядов. Также она дополнена многочисленными фотографиями с войны и портретами украинских героев. А еще будут артефакты с войны – обломки мин и снарядов.

По словам соорганизатора выставки, волонтера Виктории Шинкаренко, именно от представителей украинской диаспоры в Великобритании поступило предложение показать европейскому сообществу художественные работы наших воинов, вернувшихся с войны.

«Ко мне обратились украинцы, живущие за рубежом, чтобы провести такое событие в Великобритании. Там 18 мая планируют ярко отмечать день вышиванки – именно в рамках этого праздника в городе Лидс откроется наша выставка. Такие же предложения есть от активных людей из Португалии и Германии», – рассказала Виктория Шинкаренко.