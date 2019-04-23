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Стало известно, кто возглавит налоговую службу Украины. Новости

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Стало известно, кто возглавит налоговую службу Украины

23.04.19 17:54dnews.dn.uaНовости

Сергей Верланов. Фото из открытых источников

Сегодня, 23 апреля, прошел заключительный этап конкурсного отбора на должность главы Государственной налоговой службы, который проводила комиссия высшего корпуса государственной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Тройка финалистов в прямом эфире представили членам Комиссии свою программу развития Службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии, демонстрируя профессиональные знания, лидерские качества, организационные навыки и стрессоустойчивость.

В итоге Сергей Верланов получил суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов – 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.

По результатам оценки кандидатов комиссия рекомендовала Кабинету Министров Украины назначить Сергея Верланова председателем державной налоговой службы.

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