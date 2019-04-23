Обстрел Трехизбенки: ГПУ задокументированы новые факты (Фото). Новости

По населенному пункту Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) 16 апреля незаконные вооруженные формирования (НВФ) вели прицельный обстрел, применяя тяжелую артиллерию. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как рассказали в пресс-службе, ГПУ в очередной раз задокументирован факт нарушения законов и обычаев войны во время обстрела Трехизбенки. «Российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву, 16.04.2019 около 20 ч. 00 мин осуществили с временно оккупированной территории Луганской области прицельный обстрел с. Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области», – говорится в сообщении.

После обеспечения безопасности на место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ и Службы безопасности Украины. «Прокуроры указанного управления, соблюдая требования процессуального законодательства Украины, задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, при осмотре места происшествия на придомовой территории частного дома обнаружена воронка от взрывного орудия и его обломки, в результате которого повреждены окна домовладения и хозяйственные постройки», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

По информации ГПУ, установлено, что обстрел велся снарядами калибра 82 мм из временно неподконтрольного украинской власти села Сокольники (Луганская обл.).

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. «Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд», – подытожили в ведомстве.

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