Без призыва: У Зеленского рассказали, какой хотят сделать армию. Новости

Развитие профессиональной армии без призыва и продолжение сотрудничества с НАТО станут ключевыми позициями в сфере национальной безопасности и обороны во время президентства Владимира Зеленского. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды Зеленского Иван Апаршин в своем блоге на « Обозревателе ».

« Армия будет профессиональной и добровольной (без позорного принудительного призыва). Она будет усилена постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны», – пишет Апаршин.

Он также заявил, что « к руководству армией будут привлечены боевые офицеры, которые нацелены на победу и способны сохранить жизнь солдата».

Кроме того, по его словам, Государственный концерн « Укроборонпром» будет реформирован.

Также Апаршин пообещал, что силы безопасности и обороны продолжат интенсивное сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами Европейского Союза.