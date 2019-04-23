Топливо и оборудование на 2,5 млн грн: На Донетчине прикрыли нелегальную АЗС. Новости

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины из состава Объединенных сил обнаружили очередную незаконную автозаправочную станцию (АЗС), на которой продавали горючее без соответствующих разрешительных документов. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«В ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в поселке Пивничное без соответствующих разрешительных документов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате проверки на АЗС, налоговики изъяли около 15 т горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму около 367 тыс. грн и оборудование на сумму около 2,1 млн грн.

«Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 2,5 миллиона гривен», – уточняется в сообщении.

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