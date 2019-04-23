Гибридная агрессия РФ: Гройсман отреагировал на эмбарго на нефтепродукты. Новости

Предполагаемый запрет экспорта в Украину нефтепродуктов и энергоресурсов из России является очередным проявлением гибридной агрессии России против нашего государства. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает сегодня, 23 апреля, пресс-служба Кабмина.

«Сейчас мы внедряем меры, чтобы минимизировать последствия таких действий и снижать зависимость. Перед нами целый мир, надо находить новых партнеров», – сказал Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации обнародовало текст постановления, которое расширяет санкции в отношении Украины. Введен запрет на вывоз из Российской Федерации на территорию Украины нефти и нефтепродуктов, этилена, парафина, битума, бензола, толуола и других продуктов нефтепереработки. Также установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будут осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ.