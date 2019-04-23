Абитуриентов неподконтрольного Донбасса зовут в вузы на День открытых дверей. Новости

Для абитуриентов, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма, 11 мая состоится День открытых дверей в высших учебных заведениях. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

«День открытых дверей – это прекрасная возможность узнать больше информации о заведениях высшего образования и получить квалифицированные консультации об условиях и особенностях поступления и обучения, образовательных возможностях и дополнительных преимуществах. Приглашаем абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя, а также их родителей посетить Дни открытых дверей в учреждениях высшего образования Украины, которые состоятся 11 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Так, мероприятия пройдут по адресам:

Донбасская государственная машиностроительная академия. Адрес: Донецкая область, Краматорск, ул. Машиностроителей, 39, 2-корпус. Начало в 13:30. Контактное лицо – главный специалист сектора в Донецкой области МинВОТ Артем Владимирович Довженко. Тел. +38 (050) 569 34 98. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Адрес: Луганская область, Северодонецк, пр. Центральный, 59 а. Начало в 13:00. Контактное лицо – заведующий сектора в Луганской области МинВОТ Сергей Николаевич Копылов. Тел. +38 (050) 594 81 14. Херсонская государственная морская академия. Адрес: Херсонская область, Херсон, пр. Ушакова, 20. Начало в 12:00. Контактное лицо – заведующий сектора в Херсонской области МинВОТ Денис Николаевич Чистиков. Тел. +38 (095) 807 84 67.

Важно: абитуриентам и лицам, которые будут из сопровождать, возможно предоставление для временного проживания в период с 10 по 12 мая комнат в общежитиях. Для получения более подробной информации необходимо обратиться к ответственным лицам за проведение мероприятия по выше указанным телефонам.

В ведомстве напоминают, что для абитуриентов, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма, предусмотрен упрощенный порядок поступления в более чем 70 высших учебных заведений через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». В прошлом году через такие центры поступило 1 749 студентов.

Как сообщалось ранее, 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей в этом году зарегистрировались на Внешнее независимое оценивание (ВНО). Кто не успел зарегистрироваться на ВНО – имеет второй шанс. С 3 мая начнут прием заявок на дополнительную сессию.

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