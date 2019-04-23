Зеленский победил на выборах: Наивысшая поддержка – на юге и востоке Украины. Новости

На выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей (13 млн 541 тыс. 530 чел.). У Петра Порошенко – 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 чел.). Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая сегодня, 23 апреля, обработала 100% протоколов.

2,31% бюллетеней признан недействительным.

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Во втором туре голосования на избирательные участки пришли 18 млн 491 тыс. 840 украинцев (явка – 62,38% от внесенных в список избирателей).

Распределение голосов между кандидатами по стране осталось прежним. Петр Порошенко занял 1-е место лишь во Львовской области, Владимир Зеленский – в остальных 24-х регионах Украины.

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В процентном соотношении голосов наивысшую поддержку Зеленский получил на востоке и юге страны. ТОП-10 областей выглядит следующим образом:

Луганская область – 89,44% (299 299 изб.); Днепропетровская область – 87,25% (1 644 212 изб.); Одесская область – 87,21% (1 040 043 изб.); Донецкая область – 86,94% (817 184 изб.); Харьковская область – 86,88% (1 328 953 изб.); Запорожская область – 86,55% (872 012 изб.); Николаевская область – 85,52% (529 179 изб.); Херсонская область – 83,02% (467 717 изб.); Полтавская область – 82,15% (724 875 изб.); Сумская область – 82,12% (544 094 изб.).

Меньше всего показатели у Зеленского в «прозеленских» областях (т. е., кроме Львовской области) на западе страны и в Киеве:

Винницкая область – 62,97% (769 821 изб.);

Львовская область – 62,79% (1 299 341 изб.);

г. Киев – 60,17% (1 423 013 изб.);

Ровненская область – 60,06% (515 566 изб.);

Ивано-Франковская область – 54,58% (629 893 изб.);

Тернопольская область – 50,43% (519 536 изб.).

В Центризбиркоме уточняют, что опубликованные на сайте ведомства данные являются предварительными, окончательные же результаты будет отражены в протоколе ЦИК по итогам выборов президента Украины.

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