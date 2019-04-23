Впервые за 5 месяцев украинским военнопленным морякам в Москве дали позвонить родным. Новости

В отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия. Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК «Бердянск» и «Никополь». Об этом сегодня, 23 апреля, заявил адвокат Николай Полозов в Facebook на странице «Защита военнопленных украинских моряков».

«Также следствие назначило еще одну экспертизу – ситуационную и предъявляет для ознакомления постановление о ее назначении. Следственные действия будут производится до конца апреля, а также между майскими праздниками», – отметил Полозов.

«Но есть и хорошие новости. На протяжении почти 5 месяцев следствие не давало разрешения военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также разрешений на телефонные переговоры. Сами военнопленные и их адвокаты, а также консулы посольства Украины в Москве неоднократно обращались к следствию с заявлениями на предоставление права осуществить свидания и телефонные переговоры с близкими. Сегодня стало известно, что в отношении части военнопленных следствием принято решение разрешить осуществление телефонного звонка домой. Мы рассчитываем, что следствие примет такое решение в отношении каждого из 24 военнопленных украинских моряков и они смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких», – надеется адвокат

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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