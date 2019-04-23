С начала года НВФ 932 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, – Наев. Новости

С начала 2019 года позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения. Об этом сегодня, 23 апреля, шла речь во время встречи в Краматорске (Донецкая обл.) командующего Объединенных сил (ОС) генерал-лейтенанта Сергея Наева с зарубежной делегацией во главе с министром обороны Королевства Дания Клаусом Хйорт Фредериксеном, сообщает пресс-служба Минобороны.

В начале встречи командующий Объединенных сил ознакомил членов делегации с политикой безопасности ситуации в районе проведения операции и вокруг границ Украины.

«Также командующий рассказал о многочисленных фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в частности о применении тяжелого вооружения и основных факторов, которые привели к этому. Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что с начала 2019 позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз – с применением тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.

Командующий объединенных сил продемонстрировал датской делегации неоспоримые фото – и видеодоказательства обстрелов пророссийскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, были разрушены здания и повреждена инфраструктура. «Кроме постоянных обстрелов населенных пунктов, вооруженными формированиями Российской Федерации широко применяется практика минирований населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. В результате этих преступлений возросло количество гражданских лиц, которые погибли или были травмированы», – сказал Наев.

Командующий объединенных сил рассказал о последнем случае, когда 23 февраля этого года на временно неподконтрольной украинской власти территории вблизи блокпоста НВФ на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц. Подрыв произошел в 50 м от контрольного пункта «Еленевка», где представители НВФ осуществляют пропуск граждан через линию разграничения. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Командующий обратил внимание делегации на то, что Объединенные силы не только защищают страну от агрессора, но и проводят целенаправленную работу по восстановлению объектов гражданской инфраструктуры, проведению ремонтно-восстановительных работ на критических объектах.

В завершение встречи генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что Объединенные силы способны выполнить поставленные задачи и будут продолжать создавать условия и способствовать устойчивому развитию Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству Украины.