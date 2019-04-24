Марина Брагина: Стареющий Донецк. Блоги

В вашей жизни, надеюсь, не было ситуаций, за которые нестерпимо больно.

В моей жизни была. И мне стыдно за нее до сих пор.

В августе 2014 года в течение полусуток стало необходимым – быстро покинуть Донецк. Многие пережившие то время, знают значение этих слов. Выехали мы вдвоем с моей мамой. Остальные члены семьи уже были на мирной территории Украины.

За сутки мы потеряли всё. И это было только началом сложного, напряженного существования в чужих домах, с чужой мебелью, с чужой посудой. Нам пришлось адаптироваться к новой реальности.

Не просто продолжать жить среди мирной жизни, заглянув в глаза войны. Душевная боль ранила каждого из нас, но во много раз сложнее было пожилым людям.

Моя мама вернулась в родной Донецк. Я не остановила ее. Обида, злость переполняли меня. Это самая непростительная моя ошибка.

30 декабря 2016 года мне позвонили и сказали, что моя мама лежит на полу в квартире, пульс есть, но состояние очень тяжелое. Соседи вызвали «скорую», но врачи приехали, посмотрели и уехали. Почему не забрали в больницу? Почему не подняли с пола? Почему не оказали никакой даже первой помощи? Ответа на эти вопросы у меня нет.

Медицинскую помощь пришлось искать в ручном, телефонном режиме. Через агентство нашли медсестру-сиделку, которая могла находиться с мамой с 16:00 до 7:00, в остальное время мне вызвался помочь только один человек. Это Александра – девушка, которая много лет назад делала в нашем доме ремонт и была абсолютно посторонним человеком, но откликнулась сразу. Через час после моего звонка она уже была рядом с мамой и координировала все процессы по лечению, уходу и реабилитации.

Нужно было срочно выезжать в Донецк.

Решение вывезти маму было принято сразу.

Но до этого момента было еще долгих 8 месяцев лечения и подготовки к возможности транспортировки.

Опыт нашей семьи дал возможность увидеть: какова жизнь в нынешнем Донецке, как живут пожилые, немобильные, одинокие люди, пенсионеры Украины.

Мы приехали зимой 2017-го. Территориально наша жизнь, в основном, протекала в центральных районах Донецка. ДонУГИ, «Донецк сити», бывший «Амстор» на Таманском, «Детский мир», «Донбасс Арена», 54-я и 70-я школы, бульвар Пушкина, бывший АТБ на Панфилова, стоматология на Артема, бывшая Донбасская региональная таможня, 20-я поликлиника, травматология.

Первое, что бросилось в глаза, – это играющие в снежки дети напротив «Каффы» (кофейня на ул. Артема) во время серии сильных, громких обстрелов. В центр города доносились лишь раскаты, но от этого было не мене страшно. Это был февраль 2017-го, начало очередного военного обострения. И никто, кто попал в поле моего обозрения, – ни эти дети, ни пожилые прохожие, ни идущие на остановку троллейбуса люди – никто не отреагировал на залпы орудий. Все продолжали делать то, что и делали, как будто грохота орудий не было вообще. Я испытала шок, и не знаю от чего больше – от обстрела или от реакции на него.

Это потом мне объяснили, что все уже давно по звуку, по свисту определяют направление полета снаряда. И по «звучанию» того грохота – стреляли из Донецка.

За время вынужденной жизни в Донецке ловила себя на ощущениях постоянного напряжения и страха. Военные, оружие, военные машины с черными номерами, комендантский час, замирающий город вечером и ночью, аптеки, закрывающиеся в 18 часов. И все это никак не компенсируется дешевой коммуналкой, такси и бензином, особенно для пенсионеров два крайних «преимущества» абсолютно бесполезны.

Цены на продукты – высокие, разница по отношению к ценам на мирной территории составляет от 30 до 100%. Такой нюанс: те же бананы нужно искать по городу, не в каждом магазине и супермаркете они продаются.

Один из случаев знакомства с очень стареньким дедушкой, который покупал 300 граммов сахара и самый дешевый хлеб. Живет дедушка один, жена умерла в 2015 году, детей нет, родных не осталось. Живет на ул. Артема за музыкальной школой. Пенсию на территории Украины не получал и не получает – нет сил и здоровья пересекать линию разграничения. На «референдум» в мае 2014-го не ходил. Получает какие-то местные выплаты, коммунальные оплачивает вовремя, питается – чай с сахаром и буханка хлеба в день. Это только одна судьба из тех, с которыми мне пришлось соприкоснуться за время существования в другом, но родном Донецке.

В случае с моей мамой социальный работник приходил, получал гуманитарную помощь и ответственно все приносил. Но с лета 2017 года выдача «гуманитарки» была прекращена.

Медицинское обслуживание есть, если есть возможность его оплачивать. Да, многие медицинские услуги стоят или стоили дешевле, чем в Украине. Но дончане также отмечают, что в здравоохранении большая проблема со специалистами – многие покинули город.

Донецк живет, живет своей, ранее незнакомой жизнью, живет трудно. Стареют дома и улицы, стареют фасады и вывески на магазинах… Стареет «Донбасс Арена» и ландшафт вокруг по возрасту еще не старого величественного символа когда-то мирной жизни. Когда-то мирной жизни…

Марина Брагина, переселенка из Донецка, для РПД «Донецкие новости»