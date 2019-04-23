«Доступные лекарства» в обмен на электронный рецепт: Как работает система на Донетчине (Видео). Новости

В Украине с апреля начали действовать изменения в программе «Доступные лекарства». Теперь медикаменты можно получить в обмен на электронный рецепт.

Так, в Мариуполе (Донецкая обл.) семейный врач Надежда Фортушняк ежедневно выписывает около полусотни электронных рецептов. Пока еще привыкает к нововведению. Однако, считает что так удобнее. «Это выход на новый уровень, избавление от бумажной документации, пациенты во многом довольны», – сказала она.

Мариупольчанке Светлане Колесник медик также назначила «Доступные лекарства». У пациентки – проблемы с давлением. Перечень таблеток, которые нужно принимать – в компьютере. Женщине на телефон поступил код. По нему в аптеке должны выдать препараты. Теперь женщина радуется, что стало меньше хлопот. «Потому что там не надо в очереди стоять, пришли и дали все. Выписали и пошел лечиться», – поделилась она.

Однако, пока по электронным рецептам такие лекарства выдают не везде. Но Светлане повезло. Нужная аптека находится через дорогу от больницы. Выписанные таблетки есть в наличии. Но главное – выстоять очередь. Провизоры и сами не в восторге. «Очень долго, и бабушки не могут открыть эти СМС-ки. Это ужас», – говорит провизор.

На каждый препарат – отдельные рецепты и СМС. Чтобы получить то, что нужно, Светлана простояла полчаса. Женщину попросили перенести коды с телефона на лист бумаги. Светлана немного расстроилась. «Переписывать на бумажечки, не каждый может правильно написать, не у каждого есть возможность эта. И очень долго. И потом переписал, а этого лекарства нет. Потом опять надо идти, где-то искать в других аптеках», – сказала она.

В коммунальной аптеке отмечают, что длинные очереди – не всегда вина фармацевтов. Потому что система только начала работать и дает определенные сбои. «И от медицинской электронной системы, которую они используют. И от скорости интернета, который есть в наличии на разных точках. Потому как отпуск ведется через удаленный доступ, через браузер. Поэтому проблемы есть», – рассказал директор коммунальной аптеки Алексей Гранковский.

В свою очередь пациенты отмечают как плюсы, так и минусы новой программы. Одним удобнее, другим – наоборот. Так, электронный рецепт не потеряешь, потому что это не бумажка. А вот в очередях стоять придется дольше. Да и провизоры к изменениям только привыкают.

Источник: ТК «Донбасс»

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