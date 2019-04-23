Во время обстрелов НВФ Золтого-5 ранена девочка, – ООС. Новости

В Золотом-5 (Луганская обл., НКТ*), во время обстрелов незаконными вооруженными формированиями (НВФ) была ранена 11-летняя девочка. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают прибегать к практике коварных обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Так, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, по состоянию на 21 апреля команда Миссии констатировал факт обстрела. А именно, 30-летняя женщина рассказала членам патруля СММ, что 14 апреля, примерно в 19:30, она услышала громкий взрыв возле своего дома № 9 на ул. Лизы Чайкиной в Золотом-5 (Михайловка), после чего она вбежала в дом и забрала из гостинной свою раненую 11-летнюю дочь, из уха которой текла кровь.

Кроме того, мать девочки сказала, что вызвала «скорую помощь», которая доставила раненого ребенка в больницу Первомайска (НКТ). После этого девочку доставили в больницу Луганска, где есть необходимое оборудование для проведения комплексного обследования. Ранение девочки подтвердили врачи.

Как уточняется, команда Миссии зафиксировала позиции НВФ на расстоянии 300 м от этого дома. При детальном изучении расстояния, профиля, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления из которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и НВФ, очевидно подтверждение непричастности подразделений Объединенных сил к обстрелу жилых домов мирных жителей Золотого-5.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что данные факты в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», – сказано в сообщении.

* Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория