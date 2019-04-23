На 215 тыс. грн: Через КПВВ Донетчины пытались провезти телефоны, духи, медоборудование. Новости

В Донецкой области на трех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки пограничники пресекли четыре попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму почти 215 тыс. грн. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Донецкого и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" помешали четырем попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. В частности, через линию разграничения пытались провезти обувь, мобильные телефоны, духи, медицинское оборудование, табачные изделия и запчасти на общую сумму почти 215 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

Уточняется, что товары изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали попытку гражданина Украины предложить взятку пограничникам за беспрепятственный пропуск через линию разграничения. «На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Кроме того, по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", пограничники направили сообщение в Национальной полиции», – отметили в Госпогранслужбе.