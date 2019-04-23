В Украине для участия в ВНО зарегистрировались более 354 тыс. человек. Новости

В Украине для участия во Внешнем независимом оценивании (ВНО) в этом году зарегистрировались 354 051 человек. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

«В Украинском и региональных центрах оценивания качества образования завершена обработка регистрационных документов лиц, желающих принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания 2019 года. Для участия во внешнем независимом оценивании этого года зарегистрировано 354 051 человек. В прошлом году для участия в тестировании было зарегистрировано 335 843 человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционно самыми популярными предметами являются украинский язык и литература (320 736 зарегистрированных), история Украины (232 084), математика (146 435). Учитывая особенности Условий приема в заведения высшего образования значительное количество участников выбирают также биологию (81 342 зарегистрированных) и географию (80 351).

Также уточняется, что второй год подряд сохраняется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных на ВНО по химии. В 2019 году на этот предмет зарегистрировались на 64 90 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

По информации УЦОКО, среди участников ВНО большинство – выпускники школ этого года. Так, по украинскому языку и литературе таких участников 53,73%; по истории Украины – 56,67%; математике – 61,14%; физике – 74,75%; химии – 72,43%; биологии – 78,04%; географии – 85,44%; английскоу языку – 80,99%; французскому языку – 80,91%; немецкому языку –77,71%; испанскому языку – 57,89%.

Учитывая то, что учащиеся (слушатели) учреждений профессионально-технического (профессионального) и высшего образования, которые получают полное среднее образование в текущем году, обязательно проходят государственную итоговую аттестацию по истории Украины или математике, увеличилась численность зарегистрированных на эти предметы.

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