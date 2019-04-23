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Вечера провожу в темноте: Мужчина из Водяного живет в сильно поврежденном обстрелом доме (Фото). Новости

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Вечера провожу в темноте: Мужчина из Водяного живет в сильно поврежденном обстрелом доме (Фото)

23.04.19 22:12dnews.dn.uaНовости

Сергей. Фото: пресс-служба представительства МККК в Украине

В селе Водяное (Донецкая обл.) оставшимся жителям некуда переехать. Они вынуждены жить в условиях боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

Так, один из них – Сергей. Полтора года назад мужчина чудом остался жив после обстрела, в результате которого пострадал его дом. «Время от времени мы остаемся без электричества, а окно в моей комнате уже давно заложено щитом. Поэтому длинные вечера я провожу в темноте. В такие моменты я стараюсь не падать духом и находить радость даже в мелочах. Я включаю ручной фонарик и слушаю старое радио. Это мне помогает отвлечься от повседневных проблем и ненадолго забыть, что боевые действия еще продолжаются», – рассказал мужчина.

«Сергей до сих пор живет в сильно поврежденном доме, ведь ему, как и другим жителям Водяного, некуда переехать», – отметили в МККК.

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