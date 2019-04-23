Идет «иммиграция»: В Славянске готовят современное здание для управления соцзащиты (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) уже осенью планируют завершить реконструкцию пятиэтажного здания в рамках реализации проекта «Прозрачный социальный офис», которая была начата в декабре 2018 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», после окончания работ здесь начнут вести прием специалисты Управления социальной защиты населения (УСЗН).

Представитель подрядчика Юрий Федаков уверяет, что реконструкция идет по плану. «Все успеваем. На объекте работает 29 человек. Сейчас занимаемся внутренней отделкой, заливаем полы, делаем внутренние перегородки, занимаемся электропроводкой и вентиляцией», – пояснил он.

«Сроки сдачи проекта у нас – осень 2019 года. На конец прошлого года и начало этого пришлись финансовые проблемы, финансирование только сейчас поступило. Так подрядчик на протяжении всех трех месяцев продолжал работы, рассчитывая только на собственные ресурсы. Соответственно, именно это дает уверенность в том, что объект в этом году будет сдан и соответственно все деньги из госбюджета будут освоены», – говорит городской голова Славянска Вадим Лях.

Лях рассказал о новшествах будущего здания. «Мы обсуждаем возникшие по проекту моменты, вносим изменения по улучшению проекта. Например, по пандусу – хочется впервые в городе здесь его сделать как электрический подъемник. Также были пожелания наших пожарников по безопасности здания. Ими были предложены современные решения защиты. Так, вместо противопожарных дверей будут специальные жалюзи, которые в случае возникновения пожара опускаются», – детализировал мэр.

На данный момент предусмотрены деньги только на строительные работы.

«Стоимость проекта – 12 млн грн, это в виде субвенции. Но будет небольшое увеличение за счет местного бюджета. Мы выделим средства на дополнительные работы, о которых мы говорим, а также в случае, если будет небольшое удорожание работ. Заявку на приобретение оборудования мы отправили в Министерство социальной политики Украины. Также обратились и к нашим западным партнерам – USAID, которые помогали нам в модернизации нашего Центра предоставлении админуслуг (ЦПАУ), и ждем ответа от них», – сказал Лях.

В новом современном центре сотрудники УСЗН будут оказывать социальные услуги для населения только на первом этаже, будет введена система электронной очереди, как в ЦПАУ. На остальных этажах предусмотрены рабочие места для специалистов. На пятом этаже в просторном помещении с панорамными окнами планируют проводить обучение персонала.

«110 человек по штатному расписанию будет работать в этом здании. На первом этаже будет проводиться прием граждан. Вести прием будут наши 18 специалистов без перерыва на обед. График приема мы еще уточняем, скорее всего, для удобства посетителей в определенные дни график работы будет продлен. Также будут приглашаться специалисты из Пенсионного фонда, Центра занятости», – рассказала начальник Управления социальной защиты населения Славянска Елена Алехина,

Получить услуги специалистов смогут как жители города, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). «У нас зарегистрировано 34 тысячи переселенцев и ежедневно мы принимаем до 30-ти человек. Это и обновление справок ВПЛ, и на получение справок. Сейчас идет, будем так сказать, иммиграция. Те люди, которые уезжали, например, в другие области, возвращаются и регистрируются у нас. Возвращаются в основном, потому что хотя быть поближе к дому, к родным, оставшимся за линией разграничения. Абсолютно же новых переселенцев (которые нигде и никогда не были зарегистрированы) очень мало», – говорит Елена Алехина.

Как сообщалось ранее, в Славянске для создания «Прозрачного офиса» город за 4 млн грн выкупил здание ЗАГСа. Первоначально планировалось, что полная его реконструкция обойдется в 30 млн грн.

Читайте также: